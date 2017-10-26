15:20 26.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и ЕС одобрят новую Повестку дня ассоциации в 2018 году

Европейский союз готовится к пересмотру документов, определяющих план реформ в странах-партнерах, включая Украину.

Украина и ЕС одобрят новую Повестку дня ассоциации в 2018 году

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении на Форуме гражданского общества Восточного Партнерства Йоханнес Хан.

По словам комиссара, пока готовится просмотр Повестки дня ассоциации - двустороннего документа, который определяет план реформ для выполнения Соглашения об ассоциации - для Украины, Грузии и Молдовы.

Йоханнес Хан ожидает, что в ближайшее время будет одобрена ПДА для Грузии и Молдовы. В этих странах действуют трехлетние планы, действие которых истекает в 2017 году.

Последняя ПДА для Украины была утверждена Советом ассоциации в марте 2015 года. "В 2018 году состоится пересмотр Повестки дня ассоциации Украина-ЕС", - заявил он.

Сейчас Украина проводит выполнения европейских реформ по внутренних планах, утвержденных на базе Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня отправился на специальное заседании Совета министров иностранных дел по случаю 20-ой годовщины основания организации ГУМА.


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