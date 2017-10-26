Россия расширяет агентурную сеть в Украине и Европе

Основные каналы необходимой информации агенты получают от отдельных политических лиц. Чешские спецслужбы обеспокоены тем, что граждане их страны слишком много раскрывают собственных данных, которые уходят в открытый доступ.

Большому риску утечки информации подвергаются бессознательные контакты чехов с российским дипломатическим персоналом, много российских шпионов работает под прирытием консульской или дипломатической миссии.

Добавим, что дестабилизационные компании российских спецслужб были направлены ни только против Чехии и Украины, а также НАТО и ЕС.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.