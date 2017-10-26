Россия расширяет агентурную сеть в Украине и Европе

Российские агенты значительно расширили свою деятельность в Чехии, Украине и России за 2016 год. Об этом сообщает издание Prague Daily Monitor.
Основные каналы необходимой информации агенты получают от отдельных политических лиц. Чешские спецслужбы обеспокоены тем, что граждане их страны слишком много раскрывают собственных данных, которые уходят в открытый доступ.
Большому риску утечки информации подвергаются бессознательные контакты чехов с российским дипломатическим персоналом, много российских шпионов работает под прирытием консульской или дипломатической миссии.
Добавим, что дестабилизационные компании российских спецслужб были направлены ни только против Чехии и Украины, а также НАТО и ЕС.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.