22:15 26.10.2017 | Политика | Новости
100177403:Polishuk

Пучдемон призвал парламент Каталонии принять решение по независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в четверг, 26 октября, призвал парламент автономии принять решение по независимости.

Пучдемон призвал парламент Каталонии принять решение по независимости

В частности, Пучдемон отметил, что таким образом, депутаты должны "дать ответ Мадриду" на намерение привести в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет провести досрочные выборы в Каталонии.

Как сообщает испанская газета El Mundo, заседание каталонского парламента, на котором могут рассмотреть вопрос провозглашения независимости, начнется уже сегодня вечером и продолжится в пятницу.

Вместе с тем в Мадриде параллельно депутаты начали рассматривать вопрос применение статьи 155 Конституции.

Напомним, глава Каталонии отменил официальное заявление о досрочных выборах.

Как сообщал УРА-Информ, Пучдемон считает, что ограничение автономного статуса региона решением испанских властей спровоцирует дальнейшее ухудшение ситуации.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив