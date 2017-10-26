Пучдемон призвал парламент Каталонии принять решение по независимости

В частности, Пучдемон отметил, что таким образом, депутаты должны "дать ответ Мадриду" на намерение привести в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет провести досрочные выборы в Каталонии.

Как сообщает испанская газета El Mundo, заседание каталонского парламента, на котором могут рассмотреть вопрос провозглашения независимости, начнется уже сегодня вечером и продолжится в пятницу.

Вместе с тем в Мадриде параллельно депутаты начали рассматривать вопрос применение статьи 155 Конституции.

Напомним, глава Каталонии отменил официальное заявление о досрочных выборах.

Как сообщал УРА-Информ, Пучдемон считает, что ограничение автономного статуса региона решением испанских властей спровоцирует дальнейшее ухудшение ситуации.