Прилет освобожденных Умерова и Чийгоза в Киев перенесли на пятницу

Они прибудут в Киев в пятницу, 27 октября. Об этом написала на своей странице в Facebook, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

По ее словам, новое время прибытия Умерова и Чийгоза в аэропорт "Борисполь" будет сообщено сразу, как только появится информация. Вместе с тем она не уточниоа с чем связан перенос.

Вместе с тем председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, пояснил, что Умеров и Чийгоз сегодня встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча завершилась буквально 20 минут тому назад в официальной резиденции президента Турции Ak Saray в Анкаре.

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, поблагодарив президента Реджепа Тайипа Эрдогана за предпринятые усилия по их освобождению, обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей, - отметил глава Меджлиса, добавив, что

Эрдоган в свою очередь попросил передать уполномоченному президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Меджлису крымскотатарского народа "слова поддержки и пожелания успехов в деятельности, направленной на благо крымскотатарского народа".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прилет Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в Киев планировался сегодня около восьми часов вечера.