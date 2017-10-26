Порошенко по телефону переговорил с Чийгозом и Умеровым

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 25 октября, провел телефонный разговор с освобожденными из российской тюрьмы крымско-татарским общественными деятелями.
Политзаключенные Ахтем Чийгоз и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в данный момент находящимися в Турции. Как сообщается на сайте главы украинского государства, Порошенко поздравил их с освобождение и заверил, что свобода будет тогда, когда Украины будет вместе со своими крымскими татарами в Крыму.
Вот это будет настоящая свобода. А пока, это промежуточный этап нашей борьбы и он очень важный, - подчеркнул президент
Он также отметил, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры для скорейшего возвращения Чийгоза и Умерова, которых ждут в Киеве. Вместе с тем Порошенко поинтересовался их здоровьем и заверил, что по прибытию в Киев, они смогут пройти комплексное медицинское обследование и соответствующее лечение.
Я горжусь вами, потому что вы настоящие украинские патриоты. Вы настоящие сыновья Украины и сыновья крымскотатарского народа. Вы продемонстрировали силу духа и я это приветствую, потому что вы настоящие герои, - сказал президент.
В свою очередь Чийгоз поблагодарил президента за усилия, приложенные для их освобождения и выразил восхищение его политической мудростью и уверенной позицией.
Напомним, 11 сентября российский суд приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.
Как сообщал УРА-Информ, вчера Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены и отправлены в Анкару