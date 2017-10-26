09:54 26.10.2017 | Политика | Новости
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НАТО обвинит Россию во лжи через учения "Запад-2017"

Представители в Североатлантическом альянсе хотят высунуть обвинения России в осознанном введении в заблуждение ложного количества военнослужащих, которые приняли участие в учениях "Запад-2017". 

НАТО обвинит Россию во лжи через учения

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эксперты Альянса считают, чтов маневрах были задействованы десятки тысяч солдат. При этом Москва уверяла, что в маневрах участвуют менее 13 000 военнослужащих.

В связи с этим НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".

Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО — Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе.

"Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Беларуси на 210 авиационном полигоне самолеты Су-25 116 штурмовой авиационной базы и российские самолеты Су-34 отрабатывают вопросы уничтожения незаконно вооруженных формирований и диверсионно-разведывательной группы условного противника, путем применения авиационных бомб.


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