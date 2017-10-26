10:53 26.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин готов рассмотреть стратегию сортировки мусорных отходов

Кабинет Министров Украины готов одобрить новую Национальную стратегию обращения с отходами.

Кабмин готов рассмотреть стратегию сортировки мусорных отходов

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Зубко рассказал о том, что в профильном министерстве рассматривают стратегию с мусорными отходами не как проблему, а как альтернативу в использовании его переработки на топливо, газ, уголь. Необходимо также разработать и стратегию по ликвидации массовых мусорных захоронений по всей стране, так как территория страны на семь процентов состоит из мусорных свалок.

В Украине необходимо создать условия для привлечения инвесторов и спонсоров для реализации проектов и предприятий по переработке отходов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Европейский банк реконструкции и развития объявил конкурс на строительство во Львове завода по переработке мусора.


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