Кабмин готов рассмотреть стратегию сортировки мусорных отходов

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Зубко рассказал о том, что в профильном министерстве рассматривают стратегию с мусорными отходами не как проблему, а как альтернативу в использовании его переработки на топливо, газ, уголь. Необходимо также разработать и стратегию по ликвидации массовых мусорных захоронений по всей стране, так как территория страны на семь процентов состоит из мусорных свалок.

В Украине необходимо создать условия для привлечения инвесторов и спонсоров для реализации проектов и предприятий по переработке отходов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Европейский банк реконструкции и развития объявил конкурс на строительство во Львове завода по переработке мусора.