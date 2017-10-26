Япония и Британия в декабре проведут большую дипломатическую встречу

Об этом передает Kyodo.

Формат собрание определен формулой "два плюс два", что представляет собой переговоры Ицунори Онодэры и Майкла Фэллона, а также глав дипломатии двух стран Таро Коно и Бориса Джонсона пройдут в Лондоне.

Главной темой обсуждения на встрече будет проблема, связанная с усилением ядерного потенциала Пхеньяна и противодействия этому росту, а также укрепления военного и торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Японии прошли учения по использованию системы экстренного оповещения под названием J-Alert в случае удара КНДР.