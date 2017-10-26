ЕС призвал Россию отменить запрет Меджлиса

Об этом говорится в заявлении ЕС.

После вчерашнего увольнения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.В прошлом месяце им вынесли приговор на территории Крымского полуострова с нарушением норм международного права. Для ЕС очень хорошая новость что политзаключенных освободили.

Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Поэтому ЕС также не признает и применения российского законодательства на этом полуострове.

В ЕС призвали немедленно освободить всех граждан Украины, незаконно удерживаемых на полуострове, а также отменить запрет Меджлиса.

"Европейский Союз призывает Россию изменить свое решение о запрете деятельности крымскотатарского органа самоуправления - Меджлиса, а также не нарушать права крымских татар, в частности право на собрания и свободу мысли и слова. ", - говорится в сообщении.

Также Евросоюз призывает к освобождению, всех граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории Крымского полуострова и России, имеют быть немедленно освобождены.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", освобожденные в среду, 25 октября, украинские политзаключенные Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз могут уже в четверг вернуться в Украину. Турецкие врачи сразу же провели медосмотр, потому что у обоих есть проблемы со здоровьем.