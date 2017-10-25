В Китае Си Цзиньпин переизбран генсеком компартии

Кроме того, он был утвержден на второй срок на должность секретаря высшего военного органа страны - Центрального военного совета. Как сообщает Reuters, среди состава политбюро не существует очевидного преемника Си Цзиньпина.

Вместе с тем, премьер-министр страны Ли Кэцян также сохранил свое место на фоне радикальных изменений в Постоянном комитете Политбюро.

В новый состав Политбюро ЦК из восьми членов вошли также вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований Ван Хунин.

Все они были избраны во время первого пленума ЦК КПК 19-го созыва. Среди поправок в устав, принятых на 19-м съезде компартии КНР, закреплена идея Си Цзиньпина об "абсолютном контроле" партии над Вооруженными силами страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае на съезде Компартии утверждены поправки в устав, в частности, в главном партийном документе страны содержатся положения председателя КНР о новой эре социализма с китайской спецификой.