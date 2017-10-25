15:40 25.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177251:mysnichenko

В Кабмине все еще не включено отопление

В украинском Кабмине состоянием на 14:30 25-го октября все еще не было включено отопление.

В Кабмине все еще не включено отопление

Работники СМИ, которые пришли 25-го октября на правительственное заседание, могли лично удостовериться в том, что в здании украинского правительства батареи все еще холодные. Работники же правительства также подтвердили, что отопление пока что не включено.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман призывал отслеживать вопрос подключения в регионах отопления. Распоряжение об этом уже было отдано Геннадию Зубко. Гройсман подчеркивал, что в основном вопросом отопления органы местного самоуправления занялись вовремя. Однако есть и исключения.


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