В иракском Курдистане могут отказаться от независимости

Иракский Курдистан заявил о готовности начать переговоры с Багдадом. Об этом передает официальный сайт правительства.
Сообщается, что на сайта правительства опубликовано письмо от имени руководства Эрбиля с предложением прекратить боевые действия между войсками Ирака и Пешмергой, дабы не наносить ущерб человеческим жизням с обеих сторон.
Курдское руководство также заявило о готовности временно "заморозить" результаты референдума, чтобы провести совместные переговоры и объявить независимость только по законам Конституции Ирака.
Напомним, что за независимость области от Багдада проголосовало около 90 процентов курдов и все "за".
Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее на севере Ирака правительственные войска вынудили курдскую "Пешмергу" в отступлению от города Киркука.