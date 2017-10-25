08:43 25.10.2017 | Политика | Новости
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В иракском Курдистане могут отказаться от независимости

Иракский Курдистан заявил о готовности начать переговоры с Багдадом. Об этом передает официальный сайт правительства.

В иракском Курдистане могут отказаться от независимости

Сообщается, что на сайта правительства опубликовано письмо от имени руководства Эрбиля с предложением прекратить боевые действия между войсками Ирака и Пешмергой, дабы не наносить ущерб человеческим жизням с обеих сторон.

Курдское руководство также заявило о готовности временно "заморозить" результаты референдума, чтобы провести совместные переговоры и объявить независимость только по законам Конституции Ирака.

Напомним, что за независимость области от Багдада проголосовало около 90 процентов курдов и все "за".

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее на севере Ирака правительственные войска вынудили курдскую "Пешмергу" в отступлению от города Киркука.


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