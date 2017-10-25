В Германии выбрали нового председателя Бундестага

Во вторник вечером, 24 октября, на учредительном заседании Бундестага за него проголосовал 501 парламентарий. Как сообщает DW, вчера также выбрали пятерых заместителей председателя парламента.

В частности, депутаты проголосовали за представителя ХСС Ганса-Петера Фридриха, одного из лидеров СДПГ Томаса Опперманна, представителя СвДП Вольфганга Кубицкий, депутата от Зеленых Клаудию Рот, и представительницу Левых Петру Пау.

Как и ожидалось, депутат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер во время первого, второго и третьего тура голосования не получил нужного количества голосов. Многие депутаты из других фракций еще до начала голосования высказывались критически против него.

Напомним, после завершения заседания канцлеру и федеральным министрам вручают документы о завершении их полномочий.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вчера поручил членам Кабмина исполнять обязанности до формирования нового правительства.