В Германии выбрали нового председателя Бундестага

Бывший министр финансов Германии Вольфганга Шойбле стал новым председателем немецкого парламента.
Во вторник вечером, 24 октября, на учредительном заседании Бундестага за него проголосовал 501 парламентарий. Как сообщает DW, вчера также выбрали пятерых заместителей председателя парламента.
В частности, депутаты проголосовали за представителя ХСС Ганса-Петера Фридриха, одного из лидеров СДПГ Томаса Опперманна, представителя СвДП Вольфганга Кубицкий, депутата от Зеленых Клаудию Рот, и представительницу Левых Петру Пау.
Как и ожидалось, депутат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер во время первого, второго и третьего тура голосования не получил нужного количества голосов. Многие депутаты из других фракций еще до начала голосования высказывались критически против него.
Напомним, после завершения заседания канцлеру и федеральным министрам вручают документы о завершении их полномочий.
Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вчера поручил членам Кабмина исполнять обязанности до формирования нового правительства.