Умеров и Чийгоз уже в четверг могут вернуться в Украину

Турецкие врачи сразу же провели медосмотр, потому что у обоих есть проблемы со здоровьем. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочь Умерова Айше.

По ее словам, в Турции уже нашли местные аналоги всех лекарств, потому что полет получился весьма неожиданным для всех. Если все будет нормально, то уже завтра они смогут лететь в Киев, но точно это пока неизвестно, - пояснила она.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, когда дата приезда освобожденных Чийгоза и Умерова в Украину будет известна только после разговора президентов Украины и Турции.

Напомним как сообщал УРА-Информ, украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования. Сначала их привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а затем самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.