15:50 25.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет просить Венгрию не мешать ее евроинтеграции

Кабинет министров Украины намерен провести переговоры с Венгрией по поводу евроинтеграции нашей страны. 

Украина будет просить Венгрию не мешать ее евроинтеграции

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседание правительства.

Согласно ее словам, в данный момент она очень довольна меморандумом о понимании с Польшей. Таким образом, аналогичным путем Иванна Климпуш-Цинцадзе также хочет прийти к согласию и с другими партнерами.

"Диалог с Венгрией выглядит сложным из-за ультимативности. Венгрия имеет серьезный вес, чтобы создавать препятствия для украинских евроинтеграционных стремлений", - отметила вице-премьер.

Также Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что объективная оценка ситуации поможет нивелировать негативный настрой Венгрии в отношении Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Вместе с тем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что план предусматривает 2016 задач и около пяти тысяч мероприятий.


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