США вновь ввели миграционные санкции

Сообщается, что американский президент уже подписал соответствующий указ, однако старая программы въездного ограничения временно приостановлена. Новые правила будут действовать 90 дней для стран, которые составляют для США основную угрозу.

С начала 2017 года США приняла лишь 28 тыс беженцев из таких стран как Йемен, Судан, Сирия, Пакистан. Действия Трампа направлены на приостановку потока мигрантов, который увеличивался в США ежегодно.

Добавим, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указывает, что в 2016 году убежище в США получили 97 тыс. человек.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Администрация Белого Дома заявила, что в 2018 году в Соединенные штаты смогут приехать лишь 45 тыс беженцев с Ближнего востока и Африки.