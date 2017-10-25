Штайнмайер заявил, что к нормальным отношениям России далеко, но диалог необходим

Он уверен, что налаживать отношений нужно, поскольку между РФ и Евросоюзом существуют тесные связи во многих сферах и прежде всего, в культурной. Вместе с тем, сегодня есть "и недоверие, и политическое напряжение" и до нормальных взаимоотношений нам еще далеко.

Об этом в среду, 25 октября, в интервью российский газете "Коммерсант" накануне своего визита в Москву, заявил Штайнмайер. При этом он пояснил, что его цель заключается в том, чтобы найти пути для выхода из негативной спирали конфронтации.

Президент Германии также выступил за налаживание диалога непосредственно между РФ и Германией, отметив, что страны "не могут себе позволить не говорить друг с другом".

Вместе с тем Штайнмайер признал, что конфликт на Донбассе остается одним из главных камней преткновения в германо-российских отношениях. По его словам, необходимо изучать их шансы, в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны, - подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 25 октября, президент России Владимир Путин примет Штайнмайера в Москве.