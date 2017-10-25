Порошенко планируют обсудить с Волкером освобождение заложников

Он приедет в Украину в пятницу 27 октября. Во время этой встречи Порошенко планирует обсудить вопрос освобождения заложников.

Речь пойдет о людях, которые находятся, как в России, так и на временно оккупированной территории. Об этом в среду, 25 октября, на брифинге заявила первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, президент обязательно поднимет вопрос освобождения политзаключенных Кремля, а также заложников на оккупированных территориях. И это будет одним из приоритетных вопросов, - пояснил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия освободила заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза и передала Турции.

Сейчас они проходят медицинское обследование в Турции и сегодня их прибытие в Украину не ожидается.