05:30 25.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в среду отправится с визитов в Германию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 25 октября, намерен отправится в Германию.

Климкин в среду отправится с визитов в Германию

Глава украинского внешнеполитического ведомства осуществит рабочий визит. Как сообщает во вторник пресс-служба МИД Украины, программа пребывания министра в немецкой столице предусматривает встречи с представителями немецкого партийного истеблишмента, а также общение с журналистами.

Вместе с тем министр планирует провести встречу с новым советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекеру.

В Министерстве иностранных дел Украины также отмечают, что этот визит Климкина в Германию станет 26-м за последние три года, что говорит "о динамике двустороннего диалога с ФРГ".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 5 октября, с официальным визитом побывал в Индим. Его главной целью во время визита стало возобновление практики регулярных контактов высокого уровня между двумя странами.


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