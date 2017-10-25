Климкин в среду отправится с визитов в Германию

Глава украинского внешнеполитического ведомства осуществит рабочий визит. Как сообщает во вторник пресс-служба МИД Украины, программа пребывания министра в немецкой столице предусматривает встречи с представителями немецкого партийного истеблишмента, а также общение с журналистами.

Вместе с тем министр планирует провести встречу с новым советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекеру.

В Министерстве иностранных дел Украины также отмечают, что этот визит Климкина в Германию станет 26-м за последние три года, что говорит "о динамике двустороннего диалога с ФРГ".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 5 октября, с официальным визитом побывал в Индим. Его главной целью во время визита стало возобновление практики регулярных контактов высокого уровня между двумя странами.