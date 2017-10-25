Глава Каталонии не захотел выступать перед Сенатом Испании

Его выступление запланировано на 26 октября. Пучдемон собирался отправиться в Мадрид после заседания парламента Каталонии, которое должно было начаться в четверг в десять часов утра.

Вместе с тем, как сообщает издание La Vanguardia, ссылаясь на слова председателя каталонского парламента Карме Форкадель, заседание парламента перенесено на четыре часа дня. Кроме того, оно будет возобновлено утром в пятницу.

Во время заседания будет решено, как региональные власти ответят на меры Мадрида. Официально руководство Каталонии пока не делает никаких заявлений по этому поводу, - пояснила она, добавив, что Пучдемон не будет выступать в испанском Сенате ни в четверг, ни в пятницу, чтобы ему можно было объявить позицию по активации правительством Испании статьи 155 Конституции.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. Решение об отделении поддержали более 90% участников голосования. 10 октября в Каталонии приняли документ о независимости, однако глава правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что формальное объявление об отделении региона необходимо отложить на несколько недель для переговоров.

Как сообщал УРА-Информ, 21 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит статью 155 Конституции, которая позволяет правительству принять принудительные меры по выполнению Каталонией своих конституционных обязательств. В связи с этим правительство намерено обратиться в Сенат с просьбой отстранить власть Каталонии. В ответ Пучдемон обвинил Мадрид в политике, которая противоречит демократическим ценностям и принципам правового государства.