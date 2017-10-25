Аваков предложил на следующем заседании правительства рассмотреть изменения в ПДД

На заседании правительства Арсен Аваков предложил рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства относительно Правил дорожного движения.
Об этом министр внутренних дел Украины сообщил во время заседания правительства.
"У меня будет просьба, чтобы мы смогли посвятить следующее заседание правительства рассмотрению проекта изменений в Правила дорожного. Мы предлагаем несколько изменений в законы и предлагаем несколько постановлений Кабинета министров, касающихся этих актуальных вопросов", - сказал он.
Член правительства отметил, что все можно сделать эффективно и запустить и эффективную видеофиксацию, над которой МВД работало последние три месяца, и некоторые изменения в законодательство.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал такую инициативу. Также он попросил привлечь "Укравтодор", у которого есть много хороших наработок, в частности по снижению шидкости движения авто в городах с 60 до 50 км/ч.
Глава правительства добавил, что на следующем правительственном заседании внесут и будут обсуждать эти вопросы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за нарушения правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове.