Аваков предложил на следующем заседании правительства рассмотреть изменения в ПДД

Об этом министр внутренних дел Украины сообщил во время заседания правительства.

"У меня будет просьба, чтобы мы смогли посвятить следующее заседание правительства рассмотрению проекта изменений в Правила дорожного. Мы предлагаем несколько изменений в законы и предлагаем несколько постановлений Кабинета министров, касающихся этих актуальных вопросов", - сказал он.

Член правительства отметил, что все можно сделать эффективно и запустить и эффективную видеофиксацию, над которой МВД работало последние три месяца, и некоторые изменения в законодательство.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал такую инициативу. Также он попросил привлечь "Укравтодор", у которого есть много хороших наработок, в частности по снижению шидкости движения авто в городах с 60 до 50 км/ч.

Глава правительства добавил, что на следующем правительственном заседании внесут и будут обсуждать эти вопросы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за нарушения правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове.