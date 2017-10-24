В Украине досрочных выборов не будет, - Порошенко

Такое заявление президент сделал 24-о октября – в процессе заседания Совета развития регионов. Порошенко подчеркнул, что как он говорил еще девять месяцев назад – в стране досрочные выборы проводиться не будут. Это и было обеспечено.

Также известно, что парламент в рамках пленарного заседания 19 октября не принял один из законопроектов про выборы. При этом 19-го октября в Коституционный суд были направлены законопроекты про депутатский и президентский – альтернативные законопроекты.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре местные выборы пройдут в 250-ти территориальных общинах.