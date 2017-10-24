США введут санкции против Мьянмы

Об этом передает информационное агентство Reuters.

В сообщении Госдепа говорится о том, что в ведомстве очень сильно недовольно ситуацией, которая сложилась вокруг этнического меньшинства мусульман-рохинджа и центральным правительством. в результате чего более 150 тыс человек вынуждены были мигрировать в Бангладеш.

Ограничительные меры могут быть введены по "закону Магнитского", то бишь против отдельных лиц, причастных к процессу организации репрессий, а это чиновники, служащие, военные.

"Все юридические и физические лица понесут ответственность",- подчеркнули в Госдепе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Международная неправительственная организация Amnesty Internationa утверждает, что правительстве Мьянмы осознанно проводит насильственные репрессии против мусульман-рохинджа.