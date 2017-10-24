Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права

Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве.

"Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", - сказала Собчак.

При этом, по ее словам, что будет так и дальше продолжаться жизнь в Крыму - "очень важно, потому как они завтра вернутся в Украину, там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают".

"Это большая проблема", и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, чтобы искать какие-то выходы.

Напоследок, Ксения добавила, что Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений - самая главная задача.

"Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой", - уверена она.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", в аннексированном Россией Симферополе задержали проходящего военную службу в Крыму россиянина. Вместе с ним задержали и его знакомую. Обоих Федеральная служба безопасности заподозрила в шпионаже в пользу Украины.