12:21 24.10.2017 | Политика | Новости
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Си Цзиньпин объявил о начале новой эры социализма

В Китае на XIX съезде Компартии руководство приняло новую программу действующего генерального секретаря Си Цзиньпина о новой стратегии развития Китая.

Си Цзиньпин объявил о начале новой эры социализма

Об этом передает China Daily.

Сообщается, что в Конституции теперь есть еще более жесткие законы, наказывающие за коррупционную деятельность. Именно на проблеме коррупции в Китае генсек Си делал основной акцент на своем выступлении.

В Конституцию также внесли проект о создании трех экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива.

Лидер КНР в очередной раз подтвердил полный контроль государства над вооруженными силами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в  Китае задержали шестерых топ-чиновников, которые пытались устранить Си Цзиньпина от власти.


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