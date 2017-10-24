Си Цзиньпин объявил о начале новой эры социализма

Об этом передает China Daily.

Сообщается, что в Конституции теперь есть еще более жесткие законы, наказывающие за коррупционную деятельность. Именно на проблеме коррупции в Китае генсек Си делал основной акцент на своем выступлении.

В Конституцию также внесли проект о создании трех экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива.

Лидер КНР в очередной раз подтвердил полный контроль государства над вооруженными силами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Китае задержали шестерых топ-чиновников, которые пытались устранить Си Цзиньпина от власти.