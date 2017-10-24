11:55 24.10.2017 | Политика | Новости
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Правительство Сирии обвиняет США в атаках по мирным жителям

В генеральном штабе демократической коалиции в Сирии опровергают причастность к новым авианалетам в городе Дейр-эз-Зора.

Правительство Сирии обвиняет США в атаках по мирным жителям

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Сообщается, что сирийское военно руководство уверено в том, что именно ВВС демократической коалиции во главе с США совершили налет по району Кусур в городе, что повлекло за собой смерть 14 гражданских лиц, более 32 человек были ранены.

В то же время, представитель возглавляемой США коалиции Райан Диллон в ответ на обвинения заявил, что американские самолеты не проводили полетов над город в этот день, однако они готовы присоединиться к расследованию данного инцидента.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно российские ВВС в Сирии нанесли несколько воздушных атак по позициям "Исламского государства" в городе Дейр-эз-Зора.


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