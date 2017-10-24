Порошенко рассказал о своей борьбе за мир

Такое заявление Порошенко сделал в ходе своего выступления на Совете по региональному развитию. Согласно словам президента – единственное, что требуется сейчас для ускорения украинской экономики – это установление мира.

И это задача главы государства, над которой он трудится день и ночь – чтобы установился мир – подчеркнул Порошенко. Также он просил местную власть о поддержании интерактивной связи с людьми. Всех, кто в победе сомневается, просьба сообщить об этом – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине не будут проводить досрочные выборы – отметил Петр Порошенко.