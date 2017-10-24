15:51 24.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о своей борьбе за мир

Глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что все время трудится над установлением в Украине мира. 

Порошенко рассказал о своей борьбе за мир

Такое заявление Порошенко сделал в ходе своего выступления  на Совете по региональному развитию. Согласно словам президента – единственное, что требуется сейчас для ускорения украинской экономики – это установление мира.

И это задача главы государства, над которой он трудится день и ночь – чтобы установился мир – подчеркнул Порошенко. Также он просил местную власть о поддержании интерактивной связи с людьми. Всех, кто в победе сомневается, просьба сообщить об этом – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине не будут проводить досрочные выборы – отметил Петр Порошенко.


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