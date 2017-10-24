На Егора Соболева может быть подано представление об отмене неприкосновенности, - Луценко

Вина депутата отягощается тем, что он позиционирует себя как организатор всего, что происходило под стенами. Как пояснил во вторник, 24 октября, Луценко, как только будут собраны все факты, которые прямо указывают на вину народного депутата, безусловно, а него будет подано представления.

Генпрокурор напомнил, что депутат избил одного из участников митинга, ветерана АТО, что, по его мнению, характеризует Соболева, как организатора митинга, "который разрешает ставить палатки только своим, определенным лицам, и протестовать только по их, заранее определенным целям и методам".

Вместе с тем Луценко высказал удивление, что народные депутаты, организаторы акции, не извинились за действия тех, кто бил правоохранителей и депутатов и кто бил бывших участников АТО.

Напомним, народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в воскресенье вечером, 22 октября, под стенами Верховной Рады подрался с одним из митингующих.

Как сообщал УРА-Информ, Луценко заявил, что люди, которые сейчас находятся возле здания Верховной Рады Украины и протестуют, финансируются из-за рубежа.