Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца

В данный момент суд с обжалованием этого решения не обратился. Согласно словам Луценко, сейчас Саакашвили имеет статус апатрида без специальных обстоятельств, которые могли бы предотвратить его депортацию или экстрадицию.

"Теперь он — лицо без гражданства, без каких-либо обстоятельств, которые делали бы невозможной его депортацию", - отметил генеральный прокурор.

Также генпрокурор подчеркнул, что экс-глава Одесской ОГА в Украине опирается на поддержку грузинских и украинских экстремистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", от президента Украины Петра Порошенко требуют депортировать бывшего глава Одесской городской администрации Михаила Саакашвили в Грузию. Как сказано в тексте петиции, люди обращаются к президенту с просьбой депортировать Саакашвили на родину, поскольку он систематически нарушает Законы Украины, незаконно перешел границу, а также разжигает ненависть между украинцами и призывает возле Верховной Рады к отставке законно избранного президента Украины.