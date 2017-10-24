Меркель продолжит исполнять обязанности канцлера

Об этом заявили в ведомстве президента Германии.

Согласно статье 69-й Конституции Германии, срок полномочий канцлера и федеральных министров официально истекает с момента первого заседания парламента нового созыва.

После учредительного заседания Бундестага, которое началось 24 октября, Меркель и 14 министров получат уведомление об увольнении со своих должностей и станут исполняющими обязанности, однако будут иметь те же полномочия, что и раньше.

Добавим, что по результатам выборов в Бундестаг этого года было избрано рекордное количество парламентариев - 709 человек. Сегодня, 24 октября, на учредительном заседании Бундестага должны избрать председателя парламента, а также шесть заместителей - от представленных в парламенте партий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государства Франции и Германии планируют в дальнейшем развивать сотрудничество, которое отвечает интересам обеих стран и Евросоюза. Глава государства Франции сделал телефонный звонок Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее.