12:59 24.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177109:Polishuk

Луценко уверен, что акция протеста под Радой финансируется из-за рубежа

Люди, которые сейчас находятся возле здания Верховной Рады Украины и протестуют, финансируются из-за рубежа.

Луценко уверен, что акция протеста под Радой финансируется из-за рубежа

Они объявили себя Майданом, но конечно же, это Майданом не является. Такое мнение высказал во вторник, 24 октября, на заседании Совета регионального развития генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, в стране действительно есть основания для мирного протеста граждан, поскольку власть делает ошибки, а жизнь людей является достаточно трудной. Вместе с тем, право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей, - пояснил генпрокурор, добавив, что их примерно 150-200 человек и они финансируются из-за рубежа.

В свое время я это докажу, что это именно так, - подытожил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший депутат от "Партии Регионов" Владимир Олейник заявил финансирует одну палатку, которые накануне были установлены под зданием Верховной Рады Украины. По его словам, он не только поддерживает, но и там стоит одна его палатка, которую он полностью финансирует.


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