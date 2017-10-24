Конфликт на Донбассе можно урегулировать с участием миротворцев, - Ельченко

Украины твердо верит, что всеобъемлющее урегулирование конфликта может быть достигнуто благодаря миротворцам. Об этом в понедельник, 23 октября, на своей страничке Twitter заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, из-за России Украина столкнулась с самым серьезным гуманитарным кризисом со времени достижения независимости в 1991 году. На сегодняшний день около 1,6 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, что составляет 4% общей численности населения Украины.

Правительство Украины делает все возможное, чтобы обеспечить меры для решения гуманитарных потребностей людей, пострадавших от конфликтов, в частности внутренне перемещенных лиц, - заверил постпред, добавив, что Украины призывает

государства-доноры удвоить свои усилия по мобилизации средств, необходимых для плана гуманитарного реагирования 2017 года ООН в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее постоянный координатор ООН и Постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер сообщил, что Организация остро нуждается в ресурсах для проведения гуманитарных миссий на территории Украины.