10:19 24.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада назвала условия для безвиза с Украиной

Власти Канады очень бережливо относятся к отношениям с Украиной и будут делать все возможное для скорейшего введения безвизового режима.

Канада назвала условия для безвиза с Украиной

Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр иммиграции Канады Ахмед Хусен. Известно, что канадский министр имел встречу с послом Украины, где был поднят вопрос касающегося визового режима.

Согласно словам Хусена, решение относительно визовой политики принимается на основе целостной оценки рисков и преимуществ. "Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествий, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно вопросов безопасности и миграции" , - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре месяца действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались почти 300 тыс. украинцев. Также с началом нынешней осени Евросоюз начало посещать на треть меньше граждан Украины, чем летом.


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