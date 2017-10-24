Канада назвала условия для безвиза с Украиной

Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр иммиграции Канады Ахмед Хусен. Известно, что канадский министр имел встречу с послом Украины, где был поднят вопрос касающегося визового режима.

Согласно словам Хусена, решение относительно визовой политики принимается на основе целостной оценки рисков и преимуществ. "Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествий, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом относительно вопросов безопасности и миграции" , - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре месяца действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались почти 300 тыс. украинцев. Также с началом нынешней осени Евросоюз начало посещать на треть меньше граждан Украины, чем летом.