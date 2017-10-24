Кабмин вскоре утвердит формат начального образования, - Гриневич

Кабмин уже в самое ближайшее время намерен одобрить новый формат украинского начального образования. Такие данные в рамках семинара в столице распространила министр образования страны Лилия Гриневич – отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточнила Гриневич, новый формат начального образования на данный момент согласовывается в Кабмине и уже скоро его должны утвердить - уже с сентября следующего года. Согласно новому стандарту станут обучаться все идущие в первый класс дети.

Как сообщал УРА-Информ, мэр столицы В. Кличко поведал про рост финансирования образования города.