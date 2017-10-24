Ядерная сделка с Ираном останется в силе, - МИД Британии

В частности, это произойдет несмотря даже на отказ президента США Дональда Трампа подтверждать соблюдение договоренностей с Тегераном, передает Радио Свобода.

По словам британского министра, можно сохранит соглашение благодаря решительным и мужественным действиям. Поскольку, Тегеран по условиям соглашения должен согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на ослабление международных санкций.

В то же время правительство Ирана заявляет, что их ядерная программа имеет мирные цели.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Вашингтоне настоятельно просят иранские войска покинуть территории Ирака. При этом военные эксперты Пентагона считают, что Иран продолжит укреплять свои позиции в регионе Ближнего Востока и Азии, что может помешать отдельным интересам США в регионе. Иран принимает участие в борьбе с боевиками с 2014 года.