Гройсман под бурные аплодисменты отстранил от должности председателя Госслужбы геодезии Цвяха - ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отстранил его во вторник, 24 октября, прямо в зале во время заседания Совета регионального развития под громкие аплодисменты присутствующих. Вместе с тем во время заседания к Порошенко обратился глава Васильковской районной государственной администрации Днепропетровской области Сергей Литвинов.

Он заявил, что просит президента подействовать на киевский Госгеокадастр, чтобы его глава убрал своих "смотрящих" по областям и регионам. На что президент ответил, что ни он, ни премьер-министр, ни правительство, ни коалиция никаких "смотрящих" не назначает и никакого отношения к ним не имеет.

После чего Гройсман заявил об отстранении Цвяха от исполнения обязанностей и отметил, что все услышанное сегодня должно стать предметом расследования, и не просто кого-то куда-то убрать, а надо еще кого-то куда-то посадить, и посадить надо в тюрьму.

Предлагаю несколько шагов. Я жду до конца дня конкретных фактов, конкретные фамилии "смотрящих" в ваших районах и областях. И я просил бы это предоставить. И второе. Господин Цвях! С данной минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро возбудить против вас дело, против всех ваших руководителей управлений, - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня впервые за семь месяцев собрался Совет регионального развития.