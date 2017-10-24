До завершения войны на Донбассе еще далеко, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в процессе заседания Совета по развитию регионов. По словам президента – война, которая идет на востоке нашей страны, до завершения еще далека. Хотя свет в конце тоннеля уже виден – также отметил глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент Донбасс превращается в наиболее заминированный в мире регион. Процесс разминирования может остановить его развитие на ближайшие годы. Такое мнение недавно было высказано помощником генсека ООН по гуманитарным делам – Урсулой Мюллер – в процессе брифинга 24-го октября.