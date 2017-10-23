11:59 23.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Владимир Олейник заявил, что финансирует митинг под Радой

Бывший депутат от "Партии Регионов" Владимир Олейник финансирует одну палатку, которые накануне были установлены под зданием Верховной Рады Украины.

Владимир Олейник заявил, что финансирует митинг под Радой

Об этом бывший "регионал" заявил сам в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети. По его словам, он принимает участвует в финансировании митинга.

Я не только поддерживаю. Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую. Там черкащане, которые обратились ко мне. Есть затраты, связанные с содержанием, питанием, семьи поддержать. Я финансово поддерживаю, - сказал Олейник, который в период с 1994 по 2002 год был мэром Черкасс.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей страничке в

Facebook напомнил, что Олейник - беглый депутат "Партии регионов" и соратник беглого Януковича.

Теперь, надеюсь, всем понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов, - написал министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 22 октября, возле Верховной Рады Украины произошла потасовка. В результате инцидента пострадал полицейский. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, тут мужчина с палаткой ударил полицейского по голове.


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