Владимир Олейник заявил, что финансирует митинг под Радой

Об этом бывший "регионал" заявил сам в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети. По его словам, он принимает участвует в финансировании митинга.

Я не только поддерживаю. Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую. Там черкащане, которые обратились ко мне. Есть затраты, связанные с содержанием, питанием, семьи поддержать. Я финансово поддерживаю, - сказал Олейник, который в период с 1994 по 2002 год был мэром Черкасс.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей страничке в

Facebook напомнил, что Олейник - беглый депутат "Партии регионов" и соратник беглого Януковича.

Теперь, надеюсь, всем понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов, - написал министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 22 октября, возле Верховной Рады Украины произошла потасовка. В результате инцидента пострадал полицейский. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, тут мужчина с палаткой ударил полицейского по голове.