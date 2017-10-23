Вілкул намагається перезавантажити свої стосунки з Порошенком і Філатовим - блогер

Про це на site.ua пише блогер Всеволод Копейко.

На його думку, Олександр Вілкул взяв курс на компроміс із владою. У першу чергу - з тими колами на Дніпропетровщині та в Києві, які орієнтуються на президента.

У своєму блозі він зазначає, що на подив більшості експертів, з початком осіннього політичного сезону, риторика і образ "непримиренного опозиціонера" ​​кардинально змінилися. Раніше принципово російськомовний політик державною мовою просуває меседжі про необхідність співпраці з владою. Особливо показовим став дрейф депутатів з т.зв. "Групи Вілкула" в бік влади в момент голосування з судової реформи. Тоді якраз депутати з Опоблоку дали критично важливі для президента голоси на її підтримку, незважаючи на крайнє роздратування колег з опозиційної діяльності.

Для Олександра Вілкула досягнення домовленостей з владою - питання політичного виживання, - пише Копейко. - Зараз екс-глава Партії регіонів в Дніпропетровській області виявився у вкрай складній ситуації. Він стрімко позбувся впливу в Опозиційному блоці, як в групі, яка контролюється Рінатом Ахметовим і Вадимом Новинським, так і в групі, яка представляє російське лобі Льовочкіна-Бойка. Дамокловим мечем над депутатом висить розслідування про незаконне збагачення, ініційоване дніпропетровським ДФС, а також знакова для Дніпра "справа 9-го травня", коли очолювані Вілкулом спортивно-кримінальні молодики жорстоко побили ветеранів АТО. Крім того, Вілкул втратив вплив на процеси в базовій для себе Дніпропетровській області. Велика фракція Опоблоку в обласній раді, де створена провладна коаліція, фактично не впливає на ключові рішення. У міській раді Дніпра депутати Опоблоку стрімко йдуть в альтернативні політичні проекти другого ешелону. Зовсім недавно чергові перебіжчики з числа колишніх регіоналів оформили фракцію "Наш край".

"У ситуації, коли найближче оточення під ударом, а донедавна підконтрольні депутати розбігаються, не дивно, що політик прийняв рішення про політичну капітуляцію", - робить висновок блогер.

Зазначені факти, на думку Копейка, підштовхують Вілкула налагодити відносини зі своїм "заклятим другом", міським головою Дніпра Борисом Філатовим, якому Вілкул програв вибори мера в 2015-му.

"У цій конфігурації спроба відновлення відносин Філатова і Вілкула, який свого часу також позиціонував себе як досвідчений менеджер, виглядає цілком гармонійним кроком для обох сильних гравців дніпровського політичного поля", - резюмує блогер.

Источник: gazeta.ua