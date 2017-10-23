09:54 23.10.2017 | Политика | Новости
100176946:roman

Вашингтон просит Иран уйти из Ирака

В Вашингтоне настоятельно просят иранские войска покинуть территории Ирака. Об этом передает DW.

Вашингтон просит Иран уйти из Ирака

Согласно информации источника, война и основные боевые действия в Ираке полностью завершены, а потому необходимо передать контроль над территориями страны под администрацию Багдада.

Военные эксперты Пентагона считают, что Иран продолжит укреплять свои позиции в регионе Ближнего Востока и Азии, что может помешать отдельным интересам США в регионе. Иран принимает участие в борьбе с боевиками с 2014 года.

США также обеспокоены тем, что Тегеран выступает в совместной борьбе против ДАИШ вместе с президентом Сирии Башаром Ассадом, что подрывает переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив