Вашингтон просит Иран уйти из Ирака

Согласно информации источника, война и основные боевые действия в Ираке полностью завершены, а потому необходимо передать контроль над территориями страны под администрацию Багдада.

Военные эксперты Пентагона считают, что Иран продолжит укреплять свои позиции в регионе Ближнего Востока и Азии, что может помешать отдельным интересам США в регионе. Иран принимает участие в борьбе с боевиками с 2014 года.

США также обеспокоены тем, что Тегеран выступает в совместной борьбе против ДАИШ вместе с президентом Сирии Башаром Ассадом, что подрывает переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение.