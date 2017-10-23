Украина и Польша подписали соглашение по закону об образовании

Об этом в понедельник, 23 октября, заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский во время встречи с журналистами.

По словам министра, сегодня было подписано соглашение руководителями образовательных ведомств по итогам визита на прошлой неделе министра Залевской в Украину и достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании.

Как ообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной. Такое решение связано с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".