19:50 23.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Польша подписали соглашение по закону об образовании

Министерство образования Украины и Польши подписали соглашения относительно статьи о языках в законе Украины "Об образовании".

Украина и Польша подписали соглашение по закону об образовании

Об этом в понедельник, 23 октября, заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский во время встречи с журналистами.

По словам министра, сегодня было подписано соглашение руководителями образовательных ведомств по итогам визита на прошлой неделе министра Залевской в Украину и достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании.

Как ообщалось ранее "УРА-Информ", правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной. Такое решение связано с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании". 


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