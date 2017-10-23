10:58 23.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве в строительстве магистрали Via Carpatia

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик подписали Меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего сотрудничества в рамках проекта Via Carpatia. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Украина и Польша подписали Меморандум о сотрудничестве в строительстве магистрали Via Carpatia

По информации ведомства, соответствующий документ был подписан в Перемышле в присутствии председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и спикера Сейма Польши Марека Кухцинского.

"Мы строим дороги и мосты и этот меморандум является шагом в будущее" - отметил после подписания соглашения Омелян. Также украинский министр  облагодарил польскую сторону за то, что обе страны ориентированы на Европу.

В то же время польский министр добавил, что подписание меморандума является свидетельством поддержки Украиной этого проекта. По его словам, присоединение к проекту Киева даст возможность вписать путь Via Carpatia в сеть трансъевропейской транспортной системы TEN-T.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Киев и Варшава договорились открыть четырех новых КПП на границе. В частности, речь идет о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец в Львовской области, Адамчуки-Збережа в Волынской области и Лубня-Волосатое в Закарпатской области. 


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