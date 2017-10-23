08:26 23.10.2017 | Политика | Новости
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США усилят борьбу против "Талибана"

Пентагон будет готовить новых офицеров для проведения операций по поиску и ликвидации боевиков группировки Талибан. Об этом передает The New York Times.

США усилят борьбу против

Согласно информации источника, американский президент считает приоритетным борьбу против террористических организаций в Афганистане, в частности будет сделан акцент на борьбу с боевиками организации "Талибан", вместо Аль-Каиды.

В ЦРУ утверждают, что стоит увеличить средства на конкретно ликвидацию главарей и основных лидеров террористов, так как ведение открытых боевых действий против боевиков подвергает риску офицеров.

США также готовы увеличить количество авианалетов по позициям талибов, последний налет был совершен по позициям ДАИШ в восточной провинции Афганистана Нангархар.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Пентагон отправит в Афганистан еще три тыс военных. 


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