США усилят борьбу против "Талибана"

Пентагон будет готовить новых офицеров для проведения операций по поиску и ликвидации боевиков группировки Талибан. Об этом передает The New York Times.
Согласно информации источника, американский президент считает приоритетным борьбу против террористических организаций в Афганистане, в частности будет сделан акцент на борьбу с боевиками организации "Талибан", вместо Аль-Каиды.
В ЦРУ утверждают, что стоит увеличить средства на конкретно ликвидацию главарей и основных лидеров террористов, так как ведение открытых боевых действий против боевиков подвергает риску офицеров.
США также готовы увеличить количество авианалетов по позициям талибов, последний налет был совершен по позициям ДАИШ в восточной провинции Афганистана Нангархар.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Пентагон отправит в Афганистан еще три тыс военных.