США и Япония усилят давления на КНДР

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, в ходе телефонного разговора лидеры государств договорились согласовывать свои действия в отношении позиций и заявлений против руководства Северной Кореи.

Заместитель главного секретаря кабинета министров страны Ясутоши Нишимура считает, что за последнее время ядерные испытания Пехньяна насторожили все мировое сообщество, что вынуждает его принимать превентивные меры против правителя Кима и его окружения, и позиция Токио здесь остается неизменной.

В МИДе Токие назвали переговоры двух лидеров большой победой.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что японцы должны быть готовы к эскалации конфликта со стороны Пхеньяна.