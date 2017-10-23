12:23 23.10.2017 | Политика | Новости
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Пучдемон может потерять должность главы Каталонии

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон может прекратить исполнять свои обязанности и получать оклад после вступлении в силу статьи 155 Конституции Испании.

Пучдемон может потерять должность главы Каталонии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Глава администрации премьер-министра Испании Мария Сорайя Саенс де Сантамария, Мадрид может поставить нового руководителя, который будет исполнять обязанности главы каталонского Женералитета до проведения местных выборов.

Такое решение испанский сенат может принять уже в пятницу. Ранее премьер Испании ограничил автономию региона, а также пригрозил всем зачинщикам референдума уголовной ответственностью за нарушение основного закона страны.

Статья 155 никогда не применялась за всю историю существования Конституции с 1978 года.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнил статус региона, что привело к снятии с Каталонии автономного статуса.


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