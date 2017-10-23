Пучдемон может потерять должность главы Каталонии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Глава администрации премьер-министра Испании Мария Сорайя Саенс де Сантамария, Мадрид может поставить нового руководителя, который будет исполнять обязанности главы каталонского Женералитета до проведения местных выборов.

Такое решение испанский сенат может принять уже в пятницу. Ранее премьер Испании ограничил автономию региона, а также пригрозил всем зачинщикам референдума уголовной ответственностью за нарушение основного закона страны.

Статья 155 никогда не применялась за всю историю существования Конституции с 1978 года.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно глава правительства региона Карлес Пучдемон не уточнил статус региона, что привело к снятии с Каталонии автономного статуса.