Правительство Каталонии не намерено подчинятся приказам Мадрида, - Рауль Ромева

Если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом, автономия не будет подчиняться центральной власти. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил секретарь по вопросам внешних и институциональных отношений в каталонском правительстве Рауль Ромева.

По его словам, люди в течение многих лет демократично решали, какое правительство они хотят, какой парламент они хотят, эти институты должны быть сохранены. Вместе с тем он отметил, что центральное правительство действует против воли каталонцев. Никто, кроме народа, не имеет права изменять эти институты, - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.

Руководители Каталонии утверждают, что они не примут прямого управления Мадрида.