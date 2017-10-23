13:32 23.10.2017 | Политика | Новости
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Правительство Каталонии не намерено подчинятся приказам Мадрида, - Рауль Ромева

Власти Каталонии выполнять приказы испанского правительства не будет.

Правительство Каталонии не намерено подчинятся приказам Мадрида, - Рауль Ромева

Если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом, автономия не будет подчиняться центральной власти. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил секретарь по вопросам внешних и институциональных отношений в каталонском правительстве Рауль Ромева.

По его словам, люди в течение многих лет демократично решали, какое правительство они хотят, какой парламент они хотят, эти институты должны быть сохранены. Вместе с тем он отметил, что центральное правительство действует против воли каталонцев. Никто, кроме народа, не имеет права изменять эти институты, - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.

Руководители Каталонии утверждают, что они не примут прямого управления Мадрида.


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