Порошенко поддержали бы 14% из тех, кто намерен принять участие в выборах - опрос

За него бы отдали свои голоса 14 % из тех, кто намерен принять участие в выборах. Такие результаты исследования, проведенного за прошедшую неделю, опубликовала в понедельник, 23 октября, социологическая служба Центра Разумкова.

Так, по данным социологов, на втором месте оказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За нее можли бы отдать свои голоса 8,4% избирателей. При этом за Анатолия Гриценко проголосовали бы - 7,2%, за Юрий Бойко - 6,8%, Святослава Вакарчука - 6,6% и за Олега Ляшко - 6,3%.

В то же время если бы сегодня состоялись парламентские выборы больше всего голосов получила бы Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13,6%.

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации. Им доверяют 66,7% опрошенных.

В тоже время церкви доверяют - 64,4%, Вооруженным Силам Украины - 57,3%, добровольческим батальонам - 53,9%, Национальной гвардии Украины - 52,6%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 50,5%, общественным организациям - 48,0%, Государственной пограничной службе - 46,4%, а украинским СМИ - 48,3% .

В центре также напомнили, что во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре народные депутаты побили очередной рекорд. На заседаниях украинского парламента с начала месяца в среднем были регистрированы 318 народных депутатов - из 422. Это – наихудший за 2017 год показатель.