Порошенко планирует встретиться с Волкером, - АПУ

Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко.

Как отмечается, рабочая встреча может пройти в ближайшие десять дней. При этом сам Горковенко сообщил, что он не может назвать дату политической аудиенции.

Кстати, Волкер совсем недавно был назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер считает, что настало время завершить конфликт на востоке Украины.

Германия и Франция также поддержали инициативу украинского парламента в их стремлении завершить конфликт путем продления закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".