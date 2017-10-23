Новые требования протестующих - чем живет майдан после ультиматума - ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ". Как стало известно, существует несколько входов в городок, а также на центральную площадь перед зданием украинского парламента. К примеру, один из них идет со стороны Мариинского парка, каждый новоприбывший активист тщательно досматривается правоохранителями.

Второй вход со стороны улицы Банковой, где собственно и начинается основная часть локации жилых палаток.

Жилые палатки для протестующих лишь отчасти оборудованы "буржуйками" и "дуйчиками", так как гарнизон нацгвардии так и не дал активистам пронести утепляющий пинопласт на территорию лагеря.

Центр всего действа выглядит немноголюдно, так как большинство политических сил уже покинуло или отказалось от протеста на улицах, кроме политической силы Саакашвили и батальона "Донбасс" под руководством Семена Семенченко.

У входа в Раду вас встречает язвительная карикатура протестующих, символически выложенная из конфет марки "Рошен", владельцем которой остается украинский президент.

Главная сцена и рупор митингующих ни на секунду не замолкает, периодически на пьядестал поднимаются поеты, активисты и представители из разных областей Украины.

Стоит отметить, что несмотря на сравнительно небольшое количество протестующих, охрану здания парламента, да и всего центра Киева - от Хрещатика до Майдана и дальше бдительно обеспечивают силы нацгвардии и полиции.

Нелегко приходится и коммунальным службам, так как уборка территории лагеря проходит регулярно в несколько смен для ее сотрудников. Это касается как территории лагеря, так и сантехнических узлов, которые митингующие и правоохранители организовали каждый для себя отдельно.

На территории лагеря имеется, так называемый мобилизационный штаб и лазарет.

Интересно, и форма организации пищеблоков в палаточном городке, которых можно насчитать от трех до четырех. Выдача скудного пайка, что называется для нищих, просиходит круглосуточно - суп, чай, 30-50 гр хлеба, и конечно же хорошое протестное настроение, дабы не замерзнуть в холодную киевскую осень.

Добавим, что еще вчера, 22 октября, митингующие выдвинули к трем старым требованиям еще два новых. Так, представитель доброаольческого батальона дал поручение президенту пять рабочих дней для принятия закона об импичменте главы государства, а также немедленном наказании всех топ-коррупционеров, имен мужчина не назвал.

Кто и когда будет убирать палатки до сих пор остается неизвестным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно возле Верховной Рады Украины произошла потасовка. В результате инцидента пострадал полицейский.