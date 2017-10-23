09:23 23.10.2017 | Политика | Новости
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На выборах в Словении лидирует партия президента

В президентской гонке в Словении большинство голосов досталось партии действующего президента Борута Пахора. Об этом передает Deutsche Welle.

На выборах в Словении лидирует партия президента

Согласно информации источника, глава словенского государства смог получить 47 поцентов голосов избирателей, что на существенный процент больше, чем у его ближайшего преследователя мэра города Камник Марьяна Шареца, который смог набрать лишь 24 процента голосов.

Третье место получил кандидат от словенской демократической партии Роман Томц, который смог набрать лишь 13 процентов голосов электората. Однако для получения президентского кресла необходимо набрать более 50 процентов от общего числа проголосовавших.

Второй тур выборов назначен на 12 ноября. Политические аналитики уверены, что победа вновь достанется Пахору и его команда вновь будет формировать коалицию в парламенте.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим коллегой из Словении Борутом Пахором.


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